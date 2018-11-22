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KDV iadesinde yeni sistem geliyor

KDV iadelerinde daha hızlı ödeme gerçekleştirmeyi hedefleyen yeni bir sistem oluşturacaklarını ifade eden Bakan Albayrak, daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir vergi sistemi hedeflediklerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada KDV iadeleri için yeni sistem geleceğini duyurdu. Vergi sistemini daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturmak amacıyla vergi mevzuatında sadeleştirme öngörüldüğünü belirten Albayrak, buna yönelik adımlar atılacağını kaydetti. Vergi sisteminde etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kademeli olarak kaldırılacağını belirten Albayrak, mecbur kalmadıkça da yeni istisnalar ve muafiyetler getirilmeyeceğinin altını çizdi.

Kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandıracaklarını açıklayan Bakan Albayrak, vergisel konularda anlaşılabilirliğin sağlanması ve mükelleflerin hak ve ödev bilincinin sağlanması için Mükellef Hizmetleri Merkezinin yeniden yapılandırılacağını da vurgulayan Albayrak, "I·nteraktif Vergi Danıs¸manı uygulamasını digˆer kazanc¸ ve vergi unsurlarını kapsayacak s¸ekilde gelis¸tirmeye devam ediyoruz. KDV iadelerinin hızlı ve dogˆru yapılabilmesini sagˆlamak ic¸in yogˆun bir s¸ekilde c¸alıs¸ıyoruz. Bu kapsamda daha o¨nce yapmıs¸ oldugˆumuz hizmetlere ilave olarak belirli s¸artları sagˆlayan mu¨kelleflerimizin, yeminli mali mu¨s¸avirlerce hazırlanmıs¸ KDV iadesi tasdik raporu ile talep ettikleri KDV iade tutarlarının yu¨zde 50'sinin, yapılacak ilk kontrollere go¨re 10 is¸ gu¨nu¨ ic¸erisinde teminat alınmaksızın iade edilmesini, kalan tutarın daha sonra yapılacak kontroller c¸erc¸evesinde iade edilmesini o¨ngo¨ren çok daha hızlı ödemeyi öncelikleyecek yeni bir sistemi oluşturacağız." dedi.

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