Kerkük’te 200 yıllık emanet alevlere teslim oldu

Alınan bilgilere göre, Kerkük'ün en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteren ve Osmanlı döneminde yapılan Tarihi Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık olarak 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğu ifade edilen çarşıda çıkan yangın kısa sürede tüm işyerlerini sardı.

İhbar üzerine bölgeye gelen İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çarşının büyük bölümünü kullanılamaz hale getirirken, bölgeden yükselen alevler gökyüzünü aydınlattı. Çarşıda dükkanları bulunan esnaf yangının kundaklama sonucu çıktığını iddia etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor.