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Kestanenin kilogram fiyatı cep yakıyor

Kış aylarının en sevilen besinlerinden kestanenin fiyatı eti solladı. Hemen her köşe başında tezgahları süsleyen kestanenin kilosu 80 liranın üzerine çıktı.

Özellikle soğuk havalarda tüketim oranı artan kestane, hem pazar hem seyyar satıcı tezgahlarında yerini almaya başladı. Pazar tezgahlarında çiğ olarak 25-30 TL aralığında satışa sunulan kestane, pişmiş olarak seyyar satıcı tezgahlarında kilosu 80 TL’den satılıyor. Geçmiş yıllarda pişmiş haliyle bile kilo kilo satılan kestanenin şimdilerde 5 tanesi ancak 5 TL’ye alınabiliyor.

Kış mevsimiyle özdeşleşmiş çok lezzetli, sağlıklı ve besleyici bir yemiş olan kestane nişastalı yapısından dolayı yemeklerde de lezzet verici ve kıvam arttırıcı olarak kullanılmaktadır.

 

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