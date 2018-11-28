Kestanenin kilogram fiyatı cep yakıyor

Özellikle soğuk havalarda tüketim oranı artan kestane, hem pazar hem seyyar satıcı tezgahlarında yerini almaya başladı. Pazar tezgahlarında çiğ olarak 25-30 TL aralığında satışa sunulan kestane, pişmiş olarak seyyar satıcı tezgahlarında kilosu 80 TL’den satılıyor. Geçmiş yıllarda pişmiş haliyle bile kilo kilo satılan kestanenin şimdilerde 5 tanesi ancak 5 TL’ye alınabiliyor.

Kış mevsimiyle özdeşleşmiş çok lezzetli, sağlıklı ve besleyici bir yemiş olan kestane nişastalı yapısından dolayı yemeklerde de lezzet verici ve kıvam arttırıcı olarak kullanılmaktadır.