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Kıbrıs yağmur sularına teslim oldu!

Akdeniz üzerinde etkili olan fırtına Kıbrıs adasında etkisi altına aldı. Şiddetli yağışlar nedeniyle ülkede caddeleri ve sokakları su bastı birçok ev ve iş yeri zarar gördü.

KKTC hükümet yetkilileri tarafından gereken tedbirlerin arttırıldığını ifade ederken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi aşırı sağnak yağış ve fırtına sebebiyle turuncu alarma geçti. Öte yandan KKTC Hükümeti, bölgede yaşanan felaketle ilgili olarak kaymakamlıklar, belediyeler, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve itfaiye ile organize müdahale ekipleri kurduğunu açıkladı.

Kıbrıs genelinde yaşanan felaketler sebebiyle oluşan acil durumlarda ekiplerin vakip kaybetmeden müdehalede bulunduğu ifade edilirken, evlerinde mahsur kalan ailelere de KKTC Kızılayı tarafından gerekli yardımların yapılacağını duyurdu. KKTC Meteoroloji Dairesi yetkilileri bölgede etkili olan olumsuz hava koşulların hafta sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

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