Kilo almak istemeyenler dikkat! Bu yiyecekler mucize gibi

Kilo almak, aldığı kiloları verememek birçok kişi için korkulu rüya. Öte yandan mucize kabul edilebilecek besinler tüketerek kolaylıkla kilo kontrolü sağlamak düşünüldüğü kadar da zor değil. Bu müzice besinlerden birkaç tanesini sizler için inceledik.

Örneğin kereviz sapı, potasyum, folik asit açısından oldukça zengin, yüzde 95’i su olasına karşın oldukça besleyici bir besin olup yalnızca 6 kaloridir. Kıvırcık karalahana omega-3 deposu diyebileceğimiz bir besin olup, bir fincan kadarında sadece 33 kalori bulunmaktadır.

Antioksidan deposu yaban mersini, 85 kalorilik bir miktarı ile bütün bir gün ihtiyacınız olan lif miktarını karşılamakta. 1 porsiyon salatalık sadece 16 kalori olduğu gibi, vücudun A vitaminini temin etmek için önemli bir besin kaynağı.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez besini domatesin 1 orta boyu 25 kalori olup, A, C, B2 vitaminleri ile folik asit, krom, potasyum ve lif kaynağıdır. İçeriğindeki C vitamini ile C vitamini, kanser ve kalp sorunları yaşama riskinizi azaltan greyfurtun bir orta boyu 100 kaloridir.