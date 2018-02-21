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Kırık Kalp Sendromu nedir hiç duydunuz mu?

Kalp krizi konusunda hemen herkesin bir fikri olabilir ancak kırık kalp sendromu konusunda ne biliyoruz? Çağımızın en önemli hastalıkları arasında yer alan kalp ve damar hastalıkları arasında şimdi kırık kalp sendromu da bulunuyor.

Dünya çapında milyonlarca insanı tehdit eden ve sadece 2014 yılında Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 10 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanan kalp ve damar hastalıkları, artık çağımızın en önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Doğumdan ölüme kadar milyonlarca kez atan kalbimizin sağlığını bozan etkenlerin başında ise sigara kullanımı, hareketsizlik ve bilinçsiz beslenme geliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi düzenlenen "Kalbiniz Sevgiyle Atsın" başlıklı söyleşide kalp ve damar sağlığı konusunda bilgiler veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Refik Erdim, son yıllarda özellikle kadınları tehdit eden Kırık Kalp Sendromu hakkında konuştu.

Kalp krizi yakınmaları olarak bilinen nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtileri taklit eden Kırık Kalp Sendromunun kesin tanısı ancak kalp anjiyosu ile konulabiliyor. Anjiyo sonucunda kalp krizinde kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilirken, kırık kalp sendromlu hastalarda damarlarda tıkanıklık saptanmıyor.

Peki kırık kalp sendromuna neler yol açıyor?
Doç. Dr. Erdim, kırık kalp sendromuna yol açan en büyük etkenin duygusal ve fiziksel stres olduğunu söylüyor. Herhangi bir olay karşısında aşırı korkuya kapılma, eş veya sevgiliden ayrılma, işini kaybetme, şiddetli tartışmalar gibi nedenlerle kırık kalp sendromu gelişebiliyor. Ayrıca ağrılı diş operasyonları, cerrahi operasyonlar, tıbbi işlemler de sendromun tetikleyicileri arasında. Bunun yanı sıra aşırı heyecana kapılmaya neden olan piyangodan para kazanmak, iş başarısı gibi durumlarda da kırık kalp sendromu ortaya çıkabiliyor.

Kadınlarda görülme oranı 9 kat fazla!
Acil servislere kalp krizi şüphesiyle başvuranların yüzde 2-3'ünde Kırık Kalp Sendromu tespit edilirken, en riskli grupta kadınlar bulunuyor. Menopoz sonrasında azalan östrojen hormonuyla birlikte risk artış gösteriyor ve erkeklere oranla 9 kat fazla görülebiliyor. Önceden anksiyete ya da depresyon gibi psikolojik hastalığı bulunanların ise riski daha yüksek.

Kalp kasındaki kasılma kaybına bağlı ciddi düzeyde kalp ritim bozukluğu görülürken, kalp yetmezliği ve şok gelişebiliyor. Hatta bu durum hastanın kaybıyla bile sonuçlanabiliyor. Bu durumda tedavi için ise en önemlisi stresin azaltılması ve ilaç tedavi olarak görülüyor. Bu şekilde sendrom 3-4 hafta içinde kontrol altına alınabiliyor. Adrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarının neden olduğu Kırık Kalp Sendromu, sevgi dolu ve mutlu ortamlarda yaşayan kişilerde daha az görülüyor. Kalabalık ortamlarda yaşayan ve aile desteği alan kişilerin mutluluk hormonları  yalnız yaşayanlara göre daha yüksek, stres hormonları düzeyi daha az oluyor. Ayrıca aşk ve sevgi ile hastalığa yakalanma riski azalırken sevilen bir işte çalışmak ve hobi sahibi olmak oldukça büyük önem arz ediyor.

Kalp sağlığı için haftada 5 gün 30 dakika düzenli ve tempolu yürüyüş, bisiklet ya da yüzme gibi aktiviteler yapılması gerektiği vurgulanırken, beslenmenizde Akdeniz tipi sebze meyve ağırlıklı ve Omega3'ten zengin beyaz et tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor. Mümkün mertebe stresten kaçınılması, en az 7-8 saat kesintisiz uyku, düzenli rutin muayene ise yaşamsal önem taşıyor.

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