Kırıkkale’de doğalgaz faciası: 10 yaralı

Alınan bilgilere göre, dün gece meydana gelen patlama Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Doğalgaz sıkışması sebebiyle yaşandığı düşünülen patlama ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Büyük bir gürültü ile meydana gelen patlamada binada büyük hasar meydana gelirken, binadan kopan parçalar yolda park halinde olan araçları kullanılmaz hale getirdi. Yaşanan felaketin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralanan Osman Çakır, Aynur Çakır, Lütfiye Özaydın, aynı aileden Mahmut, Adile, Ravza Gül ve Ufuk Tepeci ile Metin, Fadime ve Talip Aksoy olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

Bölgeye intikal ederek bilgi alan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz yaptığı açıklamada can kaybı olmamasından dolayı duydukları sevinci ifade ederken, yaralanan 10 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğunu aktardı.