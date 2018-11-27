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Kirli hava nedeniyle her yıl 600 bin çocuk ölüyor

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri su götürmez bir gerçek. Peki her yıl 600 bin çocuğun kirli hava nedeniyle öldüğünü biliyor muydunuz?

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz etkiler üzerine açıklamalarda bulunan Nişantaşı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Özgür Karacanlı, her yıl 600 bin çocuğun kirli hava nedeniyle öldüğü bilgisini paylaştı. Uzun süre kirli havaya maruz kalan kişilerin astım, kronik bronşit atakları, pnömani gibi solunum yolu enfeksiyonlarına, akciğer kanserine neden olduğunu kaydeden Karacanlı, bu konuda yeterli tıbbi kanıtın bulunduğunu dile getirdi. Karacan ayrıca hava kirliliğinin hafıza, problem çözme yeteneği gibi bilişsel işlevlerde gerilemeye de yol açabildiğini kaydetti.

Dünyada hava kirliliğine bağlı her 600 bin çocuğun öldüğü Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporunda yer alıyor. Aynı şekilde bu raporda çocuklarda hava kirliliğinin insülin direnci, obezite, orta kulak iltihabı, düşük zeka seviyesi, düşük akciğer kapasitesi, çocukluk dönemi kanserleri, astım, kronik bronşite neden olduğu da belirtiliyor. Raporda ayrıca hekimlerin hastalarına "temiz hava" reçete etmeleri gerektiği de yer aldı.

Hava kirliliği ile kalp yetmezliği arasında da doğrudan bir ilişki bulunduğu bilgisini paylaşan Karacan, dünya üzerinde akciğer kanseri bağlı ölümlerin yüzde 23'ünde iç ve dış ortam hava kirliliğinin sorumluluğu bulunduğunu ifade etti. Hava kirliliğinin aynı zamanda infertilite (kısırlık) ve tüp bebekte başarı oranlarında düşüklükten de sorumlu olduğunun altını çizdi.

İnsan sağlığı için büyük tehdit oluşturan hava kirliliği için kişisel korunma tedbirleri oldukça sınırlı. Tehlikenin geçmesi için ise küresel ve ülke ölçütünde politika değişikliklerine gidilmesi gerekiyor. Ancak kişisel olarak alınabilecek tedbirler arasında yoğun hava kirliliği olan dönemlerde dış ortam havasına uzun süre maruz kalmamak, evde hava kalitesini bozacak ortamlara sebebiyet vermemek sıralanabilir.

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