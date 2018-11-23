Kırmızı ışıkta geçen araç 11 yaşındaki çocuğa çarptı

Kırıkkale Alparslan Pehlivanlı Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda bir aile karşıdan karşıya geçiyordu. Alınan bilgilere göre yaya geçidinden yolun karşısına geçtikleri sırada anne çocuğunun elini bıraktı ve anne ile baba birlikte karşıya geçti. 11 yaşındaki Bilal Mert K. ise karşıya kendi başına geçmeye başladı. Yaya geçidinden koşarak karşıya geçtiği sırada küçük çocuğa kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil çarptı. Çocuğun ağır yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Karşıdan karşıya koşarak geçen çocuğa çarptı.

Anne babanın gözü önünde yaşanan olayda çocuğun ağır yaralandığı öğrenildi.

Diğer bir kaza haberi ise Kırıkkale Kayseri yolu üzerinden geldi. Edinilen bilgilere göre Yenişehir Kavşağı'da şehir içi dolmuşu kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ve otomobilin arasına daldı. Dolmuşun hızını alamayarak araçların arasına girmesi sonucu maddi hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.