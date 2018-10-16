Farkonda
Farkonda
» 
 

Kıskançlık nükleer enerji gibi!

Öfke kadar doğal bir duygu olan kıskançlığın nedenleri neler ve ilacı ne? Prof. Dr. Nevzat Tarhan kıskançlığı neden nükleer enerjiye benzetti? İşte detaylar...

Habertürk TV ekranlarında "Prof. Dr. Nevzat Tarhan'la Duygu Okulu" programında bu hafta kıskançlık konusu ele alındı. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan, kıskançlık üzerine konuştu ve bunun öfke kadar doğal bir duygu olduğunu ifade etti. Açık ve dürüst ilişkilerin kıskançlığa en iyi ilaç olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tarhan kıskançlığı nükleer enerjiye benzeterek ölçülü ilişkilerde lokomotif görevi üstlendiğini kaydetti.

Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi desteği, Doç. Dr. Gökben Sayar danışmanlığında hazırlanan programın ilk bölümünde kıskançlık konusu işlendi. Ölçülü kıskançlığın evliliği monotonluktan kurtardığını belirten Prof. Dr. Tarhan, ilişkide kıskançlık olmasın demenin gerçekçi olmadığını ifade etti. Tarhan "Kıskançlığın en büyük ilacı, açık ve dürüst ilişkidir. Yalanın olduğu ilişkide güven kaybı vardır. Güvenin azaldığı yerde korku artıyor. Korkunun arttığı yerde de sevgi tesir etmemeye başlıyor. Kıskançlığın ilacı sen dili değil, ben dili” dedi.

Nevzat Tarhan

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE KISKANÇLIK

Kıskançlığın da dijital dönüşümle birlikte sanallaşarak küreselleştiğini söyleyen Tarhan, bunun evrensel ve doğal bir duygu olduğunu belirterek kıskanç olmadığını söyleyenlerin yalan söylediğini kaydetti. Kıskançlığın insanları bir bakıma koruduğunu, eğer iyi yönetilirse de kazanıma dönüşebileceğini ifade etti. Tarhan "Kıskançlık nükleer enerji gibi, nasıl nükleer enerji iyi yönde kullanılırsa aydınlatır, kötü yönde kullanılırsa bomba etkisi yaratır” şeklinde konuştu.

Pazar günleri saat 11.00 ile 11.55 arası Habertürk TV'de ekranlara gelen program Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Stüdyolarında çekiliyor ve hayatın içinden her gün karşılaşılan konular, kişiler, çiftler arası iletişim ve çatışmalar gibi geniş yelpazede konulara yer veriliyor. Programda ayrıca İlker Elibol ile Eğlence Mühendisleri skeçleri ile katkı sağlıyor.

 

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
MAGAZİN Haberleri
Erkenci Kuş yeni bölümde Can'a büyük şok!

Erkenci Kuş yeni bölümde Can'a büyük şok!
Kıskançlık nükleer enerji gibi!

Kıskançlık nükleer enerji gibi!
Müge Anlı canlı yayında acı haberi paylaştı!

Müge Anlı canlı yayında acı haberi paylaştı!
Jet Sosyete ilk bölümde Ozan Güven sürprizi!

Jet Sosyete ilk bölümde Ozan Güven sürprizi!
Diriliş Ertuğrul dizisine Erkenci Kuş'tan transfer olan güzel oyuncu kim?

Diriliş Ertuğrul dizisine Erkenci Kuş'tan transfer olan güzel oyuncu kim?
Çiçek Dilligil son hali ile inanılmaz! Tam 30 kilo zayıfladı

Çiçek Dilligil son hali ile inanılmaz! Tam 30 kilo zayıfladı
Erkenci Kuş'un Can'ı fıskiye sahnesi sonrası hastanelik oldu

Erkenci Kuş'un Can'ı fıskiye sahnesi sonrası hastanelik oldu
İngiliz şarkıcı Robbie Williams'tan Türk eşine unutulmaz hediye

İngiliz şarkıcı Robbie Williams'tan Türk eşine unutulmaz hediye
Çukur dizisinin Celasun'u sevgilisi Miray Daner'le fotoğrafını paylaştı!

Çukur dizisinin Celasun'u sevgilisi Miray Daner'le fotoğrafını paylaştı!
Aydemir Akbaş’tan sevenlerini üzen haber!

Aydemir Akbaş’tan sevenlerini üzen haber!
Avrupa Yakası’nın Sadettin’i Yıldırım Öcek’ten kötü haber

Avrupa Yakası’nın Sadettin’i Yıldırım Öcek’ten kötü haber
Yeliz Yeşilmen: "Canlı bombanın üzerinde yaşıyormuşuz"

Yeliz Yeşilmen: "Canlı bombanın üzerinde yaşıyormuşuz"

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz