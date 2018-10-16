Habertürk TV ekranlarında "Prof. Dr. Nevzat Tarhan'la Duygu Okulu" programında bu hafta kıskançlık konusu ele alındı. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan, kıskançlık üzerine konuştu ve bunun öfke kadar doğal bir duygu olduğunu ifade etti. Açık ve dürüst ilişkilerin kıskançlığa en iyi ilaç olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tarhan kıskançlığı nükleer enerjiye benzeterek ölçülü ilişkilerde lokomotif görevi üstlendiğini kaydetti.

Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi desteği, Doç. Dr. Gökben Sayar danışmanlığında hazırlanan programın ilk bölümünde kıskançlık konusu işlendi. Ölçülü kıskançlığın evliliği monotonluktan kurtardığını belirten Prof. Dr. Tarhan, ilişkide kıskançlık olmasın demenin gerçekçi olmadığını ifade etti. Tarhan "Kıskançlığın en büyük ilacı, açık ve dürüst ilişkidir. Yalanın olduğu ilişkide güven kaybı vardır. Güvenin azaldığı yerde korku artıyor. Korkunun arttığı yerde de sevgi tesir etmemeye başlıyor. Kıskançlığın ilacı sen dili değil, ben dili” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE KISKANÇLIK

Kıskançlığın da dijital dönüşümle birlikte sanallaşarak küreselleştiğini söyleyen Tarhan, bunun evrensel ve doğal bir duygu olduğunu belirterek kıskanç olmadığını söyleyenlerin yalan söylediğini kaydetti. Kıskançlığın insanları bir bakıma koruduğunu, eğer iyi yönetilirse de kazanıma dönüşebileceğini ifade etti. Tarhan "Kıskançlık nükleer enerji gibi, nasıl nükleer enerji iyi yönde kullanılırsa aydınlatır, kötü yönde kullanılırsa bomba etkisi yaratır” şeklinde konuştu.

Pazar günleri saat 11.00 ile 11.55 arası Habertürk TV'de ekranlara gelen program Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Stüdyolarında çekiliyor ve hayatın içinden her gün karşılaşılan konular, kişiler, çiftler arası iletişim ve çatışmalar gibi geniş yelpazede konulara yer veriliyor. Programda ayrıca İlker Elibol ile Eğlence Mühendisleri skeçleri ile katkı sağlıyor.