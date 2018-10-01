Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Çarpışma'da Elçin Sangu sürprizi

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Çarpışma Kasım ayında motor diyecek. Hürriyet'in haberine göre yakışıklı oyuncu Tatlıtuğ'un partneri ise Kiralık Aşk dizisi ile büyük beğeni toplayan ve gönüllerde taht kuran güzel oyuncu Elçin Sangu olacak.

Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisi çekimlerine Kasım ayında başlanacak ve Kasım sonu ya da Aralık başı gibi ekranlara gelmesi bekleniyor. Ezel ve İçeride dizilerinin yönetmeni Uluç Bayraktar'ın yeni dizisi Çarpışma konusu ile de şimdiden oldukça dikkat çekmeye başladı. Ali Aydın'ın kaleme aldığı senaryoda hikaye bir otomobil kazası sonucu farklı hayatların kesişmesini konu alacak.

Çarpışma dizisinin oyuncuları arasında Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun yanı sıra Alperen Durmaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can gibi isimler de yer alıyor.