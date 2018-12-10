Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Nevşehir Ürgüp'te bulunan Mustafapaşa köyü yakınlarındaki Damsa Barajı'nda iki kişinin ölümüyle neticelenen bir olay meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kapadokya Üniversitesi öğrencisi Ş.B., sevgilisi R.A.'dan ayrılmak istedi. İddiaya göre gece olunca Mustafapaşa köyü yakınlarındaki Damsa barajında buluşan sevgililer tartışmaya başladı.

R.A., kız arkadaşının kendisinden ayrılmak istemesi üzerine aracında bulunan tüfekle kız arkadaşı Ş.B'yi vurarak öldürdü. Ardından kendisi de intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki gencin de yaşamlarını yitirdiğini belirlerken, cenazeler polis ve savcının incelemeleri sonrasında otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KAYNAK: İHA