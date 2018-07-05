Klima alırken BTU değeri hesaplamak önemli

Doğru kullanıldığında oldukça konforlu bir ortam sunan ancak yanlış kullanımda büyük zararlara yol açabilen klima alırken ve kullanırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Ev de işyerlerinde sıcaklardan bunalmamak için tercih edilen klima eğer ihtiyaca uygun şekilde satın alınmazsa ekstra fatura masrafı anlamına geliyor. Peki doğru klimayı nasıl satın alacağız?

Klima satın alırken, soğutma ihtiyacını belirten BTU değeri büyük önem taşıyor. Eğer soğutulacak alanın metrekare değerine uygun klima satın almazsanız, ya ortamı yeterince soğutamazsınız ya da gereğinden fazla BTU değerine sahip klimaya fazladan para verirsiniz. Peki ihtiyacınıza göre BTU değeri nasıl hesaplanır?

BTU değerini bulmak için odanızın metrekare değerini 2,2'ye bölüyorsunuz. Çıkan sonucu 1000 ile çarpıyorsunuz. İşte bu kadar basit. Artık soğutmak istediğiniz odaya uygun olarak klima arayışına başlayabilirsiniz. Klima seçerken en önemli kriterin klimanın BTU değeri olduğunu unutmayalım.

Oda ısısı için ise en uygun derece 25 derecedir. Bunun altında olacak şekilde soğutmak sağlığınız açısından sizi rahatsız edebilir. Ayrıca klimanın üflediği havaya direk maruz kalmamak gerekir. Öte yandan klimanızın her yıl düzenli olarak temizlenmesi ve bakımının yapılması da gerekmektedir. Tutulmalar, enfeksiyon ve alerjik reaksiyonlar yaşamamak için tüm bu hususlar dikkate alınmalıdır.