Köknar ağacının ürettiği çam sakızı altın değerinde!

Toplaması oldukça zahmetli olan çam sakızı, bölgede yetişen köknar ağaçlarının kabukları arasından toplanıyor. Sağlığa olan yararları saymakla bitmeyen sakızı toplamak için usta eller gerekiyor. Yaklaşık olarak 10 katlı bina bir bina yüksekliğindeki ağaçlara çıkarak toplanan sakız bir çakı yardımıyla tek tek yerinden çıkarılıyor.

Öte yandan bir kilo çam sakızı elde etmek için en az 10 köknar ağacı gerektiğini ifade eden üretici, çam sakızının şarküteri ve aktarlarda satıldığını ifade ediyor. Başta mide ağrısı olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen çam sakızı, toz haline getirilerek balla karıştırıldığında kanser hastalarının tedavilerinde kullanılıyor.