Konserve hazırlamanın püf noktaları neler?

Kış mevsiminde yaz sebze ve meyvelerinin tadını alabilmek elbette çok güzel. Ancak özellikle kışa hazırlık için konserve yaparken sağlık açısından dikkat edilmesi gereken noktalar var. Hijyen şartlarını sağlayarak hazırlık yapmak, sağlığınıza karşı bir risk oluşturmaması açısından oldukça önemli.

Konserve yaparken öncelikle dikkat edilmesi gereken şey meyve ya da sebzelerin mevsiminde yetişmiş olması ve tazeliği. Yıkanıp temizlenen malzemeler, temiz ve mümkünse cam kaplarda işleme tabi tutulmalı. Konservesi yapılabilecek sebzeler arasında genellikle domates, patlıcan, bezelye, bamya, kırmızı biber, enginar ve mantar bulunur. Ayrıca kızılcık, vişne gibi meyveler de konserve yapılabilecek meyvelerdendir.

BAMYA KONSERVESİ TARİFİ

Bamya konservesi yapımı için öncelikle bamyalar bol suda yıkanarak sapları ayrılmalıdır. Üzerine limon suyu eklendikten sonra kabuğu soyulmuş ve küp küp doğranmış domates suyunu salıp çekmeye başlayana kadar pişirilmeli, ardından bamyalar üzerine eklenmelidir. Tuz ve biber ekledikten sonra kapağı kapatılarak bamyalar hafif yumuşayana kadar pişirilmelidir. Hafif diri kalan bamyalar temizlenmiş cam kavanozlara doldurulur ve kapağı kapatılarak ters çevrilir. Soğuyan kavanozlar serin bir yerde muhafaza edilir.

TURŞU KURMANIN PÜF NOKTALARI

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olman turşu probiyotik özelliği ile lezzeti kadar faydası ile de ön plandadır. Turşu kurmak için ise bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekir. Turşusu kurulacak malzemeler parlak ve zedelenmemiş olmalıdır. En çok turşusu kurulan sebzeler arasında lahana, salatalık, yeşil domates, yeşil biber, pancar, kelek yer alır. Bunun yanı sıra kırmızı soğan, erik, çağla, badem de turşusu kurulan gıdalar arasında yer alır.

Turşu kurarken ne kadar tuz atılacak sorusu oldukça sık karşılaşılan bir sorudur ve bunun için genel kural %4-5 oranında tuzlu kullanılmasıdır. Eğer sebzelerin üzerine tuz dökülürse tuzun bir kısmı sebzelere geçer ve bu da sudaki tuz miktarının az olmasına neden olur. Hazırlanacak salamuranın tuz oranı %8 olursa sebzelerin çekmesiyle birlikte bu oran uygun bir hale gelir. Turşunun suyu için her 1 litreye 80 gram kaya tuzu atmak idealdir.

Turşunun tuz miktarı kadar suyun kalitesi de önemlidir. Kaynatılıp soğutulmuş içme suyu kullanmak turşu için olmazsa olmazdır. Birkaç yerinden iğne ile delinerek suyu çeken sebzeler diri bir şekilde turşu olur. Sterilize edilmiş kavanozların dibine bir avuç nohut ekledikten sonra 5 litre tuzlu su için 500 ml üzüm sirkesi konur. 1,5 baş sarımsak ekledikten sonra dilerseniz 1 çay kaşığı toz şeker ekleyebilirsiniz.

Turşu yapmanın püf noktaları arasında sebzelerin sık ve güzel dizilmesi de vardır. Aralarına sarımsak yerleştirdiğiniz sebzelerin arasında hava kabarcıkları kalmamasını sağlayın ve suyu döktükten sonra ağzı yarı açık olarak 7-8 saat bekletin ki sebzeler dibe çöksün. Hava boşalınca su seviyesi azalacağı için kapağı kapatmadan tuzlu su ekleyin. Dilerseniz içine tane karabiber, defne yaprağı, taze tarhun gibi malzemeler ekleyebilirsiniz. Sebzelerin en üst kısmına asma yaprağı kapatırsanız içerdiği tenin maddesi nedeniyle sebzelerin çıtır olmasını sağlayabilirsiniz. Sıkıca kapattığınız kapağın ardından her gün turşunuzun kavanozunu çalkalamanız tavsiye edilir. 1-2 hafta içinde turşunuz hazır olacaktır. Ancak mutlaka can kavanoz kullanmaya, plastik pet şişelerden uzak durmaya özen gösterin. Turşudaki asidik malzemeler pet şişeden kimyasal salınımına neden olur ve bu da sağlığınızı tehdit eder. Kavanozdan turşu çıkarırken de eldiven ya da maşa yardımıyla çıkarmanızda fayda vardır. Ağzı açılan turşu mutlaka buzdolabında saklanmalıdır.

DOMATES SALÇASI TARİFİ

Salça da Türk mutfağındaki önemli malzemeler arasında yer alır. Salça yapımı yöreden yöreye değişse de genel bir yapım prosedürü elbette bulunmaktadır. Domates salçası yapımı için öncelikle yıkayıp saplarından ayıkladığınız domatesleri iki ya da dörde bölün ve derin bir kabın içinde serin bir yerde 2-3 gün yumuşayıp kabuklarından ayrılana kadar ara ara karıştırmak suretiyle bekletin. Daha sonra bir süzgeç veya kevgirden geçirerek çekirdekleri ve kabuklarından ayırın. Bunun yapmadığınız takdirde salçanız asitli ve sulu olacaktır. Ayrılan malzemeyi daha ince bir tülbent ya da süzgeçten geçirin iyice suyunun çıkmasını sağlayın. Daha sonra bir tencerede kaynatın. Sık sık karıştırarak pişirdiğiniz püreye tuz ve dilerseniz sarımsak ekleyin. İstediğiniz kıvama gelen salçayı temiz cam kavanozlara doldurun. Sıcakken bu işlemi yaparsanız kapaklarını kapattığınız kavanozları ters çevirin. Açtığınız zaman ise üzerine zeytinyağı gezdirin ki küflenmesin.