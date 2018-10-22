Konut almak isteyenlere uyarı! İndirimde 31 Ekim son gün

Konut alımlarında uygulanmaya başlayan tapu harç indirimi, KDV indiriminde son günler yaşanıyor. Uygun ödeme koşulları ve indirimlerle ev sahibi olmak isteyenler için hayata geçirilen Türkiye İçin Kazanç Vakti kampanyası 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek. Ayrıca İmar Barışı uygulaması da bu tarih itibariyle bitecek. Emlak danışmanı Evrim Kızıltaş Başaran, konut ve işyeri satın almak isteyenlere ellerini çabuk tutmaları konusunda hatırlatma yaptı.

Tapu harç indirimi bilindiği üzere 5 Mayıs tarihinde başlamıştı ve tapu harç oranı binde 15 olarak uygulanmaktaydı. 31 Ekim tarihi itibariyle tapu harçları yeniden binde 20 üzerinden uygulanacak. Ev almak isteyenler için oldukça avantajlı olan tapu harç indirimi için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

İşyeri ve konutların KDV oranları da kampanya kapsamında yüzde 8'e çekilmiş, satın almak isteyenler için avantajlı bir hale gelmişti. Eğer kampanya süresi uzatılmazsa 8 gün sonra bu oran da yüzde 18 oranına geri dönecek. İşyeri ve konut alım satım işlemlerinde bu avantajı da yakalamak için zaman daralıyor.

Kaçak yapılar, ya da bağımsız bölümler için uygulamaya konulan İmar Barışı için de son günler yaşanıyor. Aynı tarihte sona erecek uygulamayla birlikte artık başvurular mümkün olmayacak. İskanlı yapılardaki aykırılıklar için "Yapı Kayıt Belgesi" almak isteyenler 31 Ekim tarihine kadar başvurularını yapmak durumunda.