Konut kredisi faiz oranları Ziraat Bankası'nda yüzde 1'in altında!

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları düştü! Yüzde 1'i altında oranlarla konut kredisi verecek olan Ziraat Bankası, konut stokunun eritilmesi için bir can suyu olarak görülüyor. Ziraat Bankası ile çalışan inşat firmalarının satışa sunduğu tamamlanmış ya da natamam konut satışlarında finansman desteği sağlamak adına anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Yapılan açıklamada banka ile çalışmakta olan konut firmalarının konut satın almak için banka kredisine başvuran müşterilerine yansıtacağı konut kredisi faiz oranı 0.98 olarak belirlendi. 120 ay vade seçeneği ile verilecek olan kredinin miktarı 500 bin liraya kadar çıkabilecek.

KONUT FİRMALARI KREDİ FAİZİNİN BİR KISMINI ÜSTLENECEK

Banka tarafından konut üreticisi firmalarla yapılan anlaşmanın detayları paylaşıldı. Buna göre, aylık 1,78 olarak belirlenen konut kredisi faiz oranının faiz maliyetinin bir kısmını konut firmalarının üstlendiği bildirildi. Firmaların Ziraat Bankası'na olan kredi borçlarının ödenmesinde ise bu kullandırılan kredilerin bir kısmının kullanılacağı açıklandı. Bu sayede firmaların üzerindeki mali yükün azaltılması ve banka tarafından kullandırılmış olan kredilerin seyyaliyetinin sağlanması hedefleniyor.

Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ise konut kredileri açısından yapılan bu uygulama ile toplamda uygulanacak 1.78'lik faiz oranının yüzde 0.98'inin konut alacak müşterilere, yüzde 0.80'inin ise konut firmalarına yansıtılacağını belirtti. Bu şekilde 500 bin TL limitli olarak verilecek kredilerle düşük kesimin hedeflendiğini ifade eden Aydın, "Piyasa koşullarının altında bir faiz uygulaması yok." dedi.