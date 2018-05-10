Konut kredisi faizleri düşüşe geçiyor! Ziraat Bankası indirim yaptı

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre 10 yıla kadar konut kredisi faiz oranları aşağı çekildi. 500 bin TL'ye kadar konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için aylık faiz oranı 0,98 oldu. Yapılan açıklamada konut sektörünün doğrudan ya da dolaylı olarak pek çok alt sektörü etkileme potansiyelinin bulunduğu, ayrıca ülke ekonomisi için sağladığı katma değerle önemine değinildi.

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın konut kredilerinde kampanya başladığı yönündeki açıklamalarının ardından ilk hamle Ziraat Bankası'ndan geldi. Yıldırım, konut stokunun azaltılması için başlatılan kampanya dahilinde bankaların kredi faizlerini indireceğini duyurmuştu.

Konut kredilerinin kredi talepleri arasında önemli bir yeri olduğunu belirten Ziraat Bankası, müşterilere uygun faiz oranları, hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri ve uygun koşullarla özel ödeme planları sunduğunu belirtti. Ziraat Bankası öncü bir adım atarak yarından geçerli olmak üzere 500 bin TL'ye kadar kredilerinde 10 yıla kadar vadelerle indirime gittiğini, aylık faiz oranını 0,98'e çektiğini duyurdu.