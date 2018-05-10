Farkonda
Farkonda
» 
 

Konut kredisi faizleri düşüşe geçiyor! Ziraat Bankası indirim yaptı

Sektördeki durağanlığı sona erdirmek ve ev alacakları harekete geçirmek için yapılan çağrıların ardından konut kredi faizlerinde ilk indirim haberi Ziraat Bankası'ndan geldi. 10 yıla kadar vadeli ve 500 bin TL'ye kadar konut kredi faiz oranı indirimi yapıldı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre 10 yıla kadar konut kredisi faiz oranları aşağı çekildi. 500 bin TL'ye kadar konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için aylık faiz oranı 0,98 oldu. Yapılan açıklamada konut sektörünün doğrudan ya da dolaylı olarak pek çok alt sektörü etkileme potansiyelinin bulunduğu, ayrıca ülke ekonomisi için sağladığı katma değerle önemine değinildi.

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın konut kredilerinde kampanya başladığı yönündeki açıklamalarının ardından ilk hamle Ziraat Bankası'ndan geldi. Yıldırım, konut stokunun azaltılması için başlatılan kampanya dahilinde bankaların kredi faizlerini indireceğini duyurmuştu.

Konut kredilerinin kredi talepleri arasında önemli bir yeri olduğunu belirten Ziraat Bankası, müşterilere uygun faiz oranları, hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri ve uygun koşullarla özel ödeme planları sunduğunu belirtti. Ziraat Bankası öncü bir adım atarak yarından geçerli olmak üzere 500 bin TL'ye kadar kredilerinde 10 yıla kadar vadelerle indirime gittiğini, aylık faiz oranını 0,98'e çektiğini duyurdu.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
EKONOMİ Haberleri
Konut kredisi faizleri düşüşe geçiyor! Ziraat Bankası indirim yaptı

Konut kredisi faizleri düşüşe geçiyor! Ziraat Bankası indirim yaptı
Bir düğün kaça mal olur? İşte 2018 yılı evlilik maliyeti

Bir düğün kaça mal olur? İşte 2018 yılı evlilik maliyeti
İş yerinde telefonla konuşmak tazminatsız atılma sebebi!

İş yerinde telefonla konuşmak tazminatsız atılma sebebi!
Amazon Türkiye e-ticaret pazarına Mart ayında giriyor

Amazon Türkiye e-ticaret pazarına Mart ayında giriyor
Ortak ATM'lerden para çekerken artık fahiş ücret yok

Ortak ATM'lerden para çekerken artık fahiş ücret yok
Bakan müjdeyi verdi! Yıl sonuna kadar 4 metro hattı daha hizmete açılıyor

Bakan müjdeyi verdi! Yıl sonuna kadar 4 metro hattı daha hizmete açılıyor
SGK hizmet dökümünde "Ş" harfi bulunanlar dikkat!

SGK hizmet dökümünde "Ş" harfi bulunanlar dikkat!
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor! 16 Ekim çeyrek ne kadar?

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor! 16 Ekim çeyrek ne kadar?
14 Ekim Cumartesi çeyrek ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları...

14 Ekim Cumartesi çeyrek ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları...
Altın bugün ne kadar oldu? 13 Ekim 2017

Altın bugün ne kadar oldu? 13 Ekim 2017
Dolar/TL kurunda son durum! 12.10.2017

Dolar/TL kurunda son durum! 12.10.2017
Dolar/TL 3.65 seviyelerinde seyrediyor

Dolar/TL 3.65 seviyelerinde seyrediyor

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz