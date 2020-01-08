Konya’da 15 yıl önce işlenen cinayetin sırrı çözüldü

2005 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Necati Keleş, bölgede yapılan araştırmalara rağmen bulunamamıştı. 2019 yılında yeniden açılarak incelemeye alınan dosya kapsamında elde edilen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüpheli kayıpla ilgili olarak Keleş'in karısı, üvey oğlu ve kayınbiraderi ve bir akrabası gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgularında Keleş’e önce ilaç vererek uyuttuklarını, daha sonra iple boğarak öldürdüklerini ve cesedini akrabalarına ait bir kamyonla dağlık alana götürerek gömdüklerini itiraf etti.

Daha sonra dağlık alana götürülen şüphelilerin yaptıkları yer göstermeyle yapılan kazıda Necati Keleş'e ait olduğu değerlendirilen cesede ulaşıldı.