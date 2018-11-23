Konya'da ticari araç takla attı: 2 kişi öldü

Konya'nın Yunak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç takla attı. Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre Konya Yunak İlçesi Koçyazı-Yeşilyayla Mahallesi yolunda Rıfkı Bozoğlu idaresindeki 42 Y 5813 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç yol kenarındak tarlaya girdi ve takla attı.

Trafik kazasının ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan sürücü Rıfkı Bozoğlu ile eşi Ayşe Bozoğlu'nun hayatlarını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Daha sonra kazada hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.