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Koronavirüsten ölen kişi sayısı 637’ye yükseldi! 31 bini aşkın kişi etki altında

Çin’de her gün artan vaka sayısı ile dünya gündeminden düşmeyen koronavirüs salgınından ölen kişi sayısı 637’ye yükseldi. 31 bin 161 kişinin etkilendiği virüsten son bir günde 73 kişi daha hayatını kaybetti.

Koronavirüsten ölen kişi sayısı her geçen gün artmaya devam ederken, son verilere göre sayı 637’ye yükseldi. 2019-nCoV olarak adlandırılan yeni tip koronavirüsten etkilenen 31 bin 161 kişi bulunuyor. Çin genelinde koronavirüs salgını nedeniyle virüs teşhisi konulan kişilerden 4 bin 821’inin durumu ise ağır. 1540 kişi ise tedavi edildikten sonra taburcu edilmiş durumda.

SON 1 GÜNDE 73 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Ülke genelinde 3143 yeni vaka tespit edildiği bildirilen Çin’de son 24 saatte 73 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin 69’ü koronavirüsün merkez üssü olarak bilinen ve 12 Aralık 2019 tarihinde ilk olarak tespit edilen Hubey eyaletinde, 1’er kişi ise Cilin, Hınan, Guangdong ve Haynan eyaletlerinde bulunuyor.

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