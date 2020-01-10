Kozmetik devi Tekin Acar iflasını açıkladı

Bir süredir finansal kaynak sıkıntı içinde bulunan Tekin Acar Cosmetics'in iflasına ilişkin karar İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verildi. 26 Aralık 2019 tarihinde davanın görüldüğü mahkeme kararıyla birlikte dev şirketin resmen iflası onaylanmış oldu. Firmanın için alacaklılar ve 3'üncü şahıslara resmi duyurusu internet aracılığıyla yapıldı.

Geçtiğimiz yıllarda basına sızan bilgilerde Tekin Acar'ın 19 mağazasını Fransız Sephora'ya devredeceği gündeme gelmişti. Alınan bilgilere göre satış işleminin tamamlanması Rekabet Kurulu onayının ardından gerçekleşecekti.