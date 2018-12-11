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KPSS tercihleri nasıl yapılır? 2018 KPSS Tercih Kılavuzu Yayımlandı

2018/2 KPSS Ortaöğretim Önlisans Lisans tercih kılavuzu yayımlandı ve KPSS tercihleri nasıl yapılacak sorusu yanıtını buldu. İşte ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan KPSS kılavuzu ve adayların yapması gerekenler...

KPSS 2018 tercih kılavuzu ile birlikte devlet memuru adaylarının nasıl tercih yapacakları açıklığa kavuşmuş oldu. Binlerce memur adayının merakla beklediği KPSS 2018 tercih kılavuzu ÖSYM internet sitesi üzerinden erişime açıldı tüm detaylar ortaya çıktı. KPSS Lisans başvuruları, KPSS Ortaöğretim başvuruları ve KPSS önlisans başvuruları ile ilgili detayları ise sizler için derledik.

KPSS 2018 tercih kılavuzuna göre başvurular 11 Aralık 2018 tarihinde alınacak ve KPSS tercihleri için son başvuru tarihi 20 Aralık 2018 saat 23:59'a kadar yapılabilecek. KPSS tercihleri 21 Aralık'tan itibaren alınmayacak. İlk başvuru sırasında KPSS ücretleri alınmayacak.

ÖSYM sınav merkezi, genel bilgiler olarak adayların dikkatini çekmek üzere iki uyarıda bulundu. Birincisi, tercih işlemlerini tamamlamadan önce adayların istedikleri tüm kadro ve pozisyon koşullarını incelerken dikkatli olmaları, eğer istenen şartları karşılamıyorlarsa tercih yapmamaları oldu. ÖSYM'nin adaylara ikinci uyarısı ise kamu görevlerine ilk kez atanacaklarla ilgili. Buna göre yönetmelik çerçevesinde merkezi yerleştirme yapıldıktan sonra B grubu kadro ve pozisyonlara yerleştirilen adayların sonraki personel alımlarında yerleştirilmelerine esas puanlarıyla başvuruda bulunamayacakları belirtiliyor.

KPSS KILAVUZ SAYFASINA GİTMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

ÖSYM AİS ANASAYFA

KPSS SINAVLARINA GÖRE BAŞVURU ŞARTLARI

1- Kamu kurum ve kuruluşlarına ÖSYM tarafından yapılacak olan bazı kadro ve pozisyon atamalarında "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanacak.

2- ÖSYM kılavuzunda atama izni alınan kadro ve pozisyonlar, bunlara ait kontenjanlar ve alım yapılacak kişilerde aranan nitelikler yer alıyor.

3- Bu kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar için tercihte bulunacak adayların 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 2018-KPSS Ortaöğretim, 2018-KPSS Önlisans ve 2018-KPSS Lisans sınavlarından birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

4- Adayların KPSS puanı türüne göre; Ortaöğretim mezunu adaylar KPSS94, önlisans mezunu adaylar KPSS93 ve lisans mezunu adaylar KPSSP3 puanını kullanarak tercih yapabilecek.

5- Merkezi yerleştirme yapılan kadrolardan B grubu kadrolara atananlar, personel yerleştirmelerinde esas alınan aynı puanla yeniden başvuru yapamayacak.

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