Kulak ağrısının 8 ayrı nedeni olabilir

Otalji yani halk arasındaki adıyla kulak ağrısı, enfeksiyonlardan travmalara kadar pek çok farklı nedenden kaynaklanabiliyor. Acıbadem International Hastanesi Kulan, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aras Şenvar, kulak ağrısının nedenleri hakkında bilgiler verdi. Hafif, şiddetli, zonklayıcı, ani girip çıkan, yayılan şekillerde meydana gelebilen kulak ağrısının nedenlerini şöyle sıraladı.

ORTA KULAK ENFEKSİYONU

Mutlaka ciddiye alınarak araştırılması gereken kulak ağrısı şikayetlerinin nedenleri arasında ilk sırada sıvı birikiminin oluşturduğu orta kulak enfeksiyonu geliyor. Nezle, gri, anjin gibi üst solunum yolu hastalıklarında kulak ağrısı ortaya çıkabiliyor ve buna ateş, akıntı, işitme kaybı gibi şikayetler de eşlik edebiliyor. Antibiyotik tedavisi ile birkaç gün içinde şikayetler ortadan kaybolsa da bunun aldatıcı olmaması ve tedaviye 10 gün boyunca devam edilmesi büyük önem taşıyor.

DIŞ KULAK ENFEKSİYONU

Dış kulak enfeksiyonu da kulak ağrısına neden olan diğer bir enfeksiyon türü. Dış kulak yolunu kaplayan deride sık sık ıslanma ve nemlilik oluşması sonucu meydana gelen dış kulak enfeksiyonu, özellikle yaz aylarında ve yüzmenin arttığı dönemlerde görülüyor. Dış kulak enfeksiyonu şiddetli ağrı ile kendini gösteriyor ve tedavisi ise antibiyotik kullanımı ve lokal pansuman ile sağlanıyor. Tedavi sırasında ise kulağın kuru tutulması oldukça önemli.

KULAK KİRİ

Dış kulak yolunda oluşan doğal salgı yani kulak kiri, bazen burada birikerek sertleşiyor ve ağrıya neden olabiliyor. Eğer kulak ağrısı böyle bir durum nedeniyle oluşmuşsa uzman hekim tarafından temizlenmesi gerekiyor. Kulak temizliği için pamuklu kulak çubuğu kullanımı ise kitleyi daha derine iteceği için doğru değil.

TRAVMALAR

Kulak kepçesinde meydana gelebilen delici, kesici yaralanmalar sonucunda kulakta ağrı meydana gelebiliyor. Ayrıca uçak seyahati, dalma gibi nedenlerle oluşan basınca bağlı da kulak ağrısı yaşanması mümkün. Eğer travmatik bir durum varsa mutlaka hekime başvurmak gerekiyor.

ZONA HASTALIĞI

Kulak kepçesine yerleşen ve zona olarak bilinen virüsler kulak ağrısına neden olabiliyor. Bu ağrıya ayrıca kaşıntı, kızarıklık, çınlama ve baş dönmesi gibi şikayetler de eşik edebiliyor. Bu durumda ise tedavi için antiviral ilaçlardan faydalanmak mümkün.

YANSIYAN AĞRILAR

Vücudun başka bölgelerindeki patolojilerden kaynaklanan kulak ağrıları da mevcut. Yansıyan ağrı olarak adlandırılan bu ağrılarda baş ve boyunun bir bölgesindeki ağrıya neden olabilecek problem kulak ağrısına neden oluyor. Bu sorunlar arasında diş hastalıkları, boğaz ve geniz hastalıkları, gırtlak sorunları, deri ve deri altı hastalıkları lenf bezi sorunları, reflü, boyun omurları hastalıkları gibi nedenler olabiliyor. Böyle durumlarda erke tanı için mutlaka vakit kaybetmeden hekime muayene olmak gerekiyor.

NÖRALJİ KÖKENLİ AĞRILAR

Aniden başlayan kısa sürede geçen kulak ağrılarına genellikle boyun bölgesindeki duyu sinirlerinden kaynaklanıyor. Nöralji adı verilen sinirsel kökenli bu ağrılar tekrarlayıcı özellikte, şiddetli ve ani batma olarak hissediliyor. Hastalara yapılan muayene sonucunda ilaç tedavisi uygulanıyor.