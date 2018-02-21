Kuru incirdeki gizli tehlikeye dikkat!

Besin değeri açsından yüksek oranda lif içeren ve bu bağlamda birçok kişinin ortak sorunu olan kabızlık başta olmak üzere, cilt ve sinir sistemi gibi birçok alanda sağlık dostu incir oldukça da lezzetli bir yiyecektir.

Tüm bu yararların yanı sıra incirin özellikle kurutulma şekli ciddi sağlık sorunlarına neden olarak sağlığımızı tehlikeye atabilmekte. Verimli toprakları ile birçok meyvenin ve sebzenin bolca bulunduğu ülkemizde, incir de iklim koşulları dolayısı ile Aydın ilimizde yetiştirilmektedir. Burada bulunan tesislerde işlenip bozulmadan satışa uygun hale bu özel meyve mor ışığın altından geçirilip hastalık olup olmadığının kontrol edildikten sonra sıvı peroksitin de içinde olduğu bir likite batırılıyor.

Sağlık açısından oldukça tehlikeli olan bu sıvının bulunduğu bölümde çalışan işçilerin sık sık hastalandıkları bilinen bir gerçektir. En sağlıklı olan incir kurutma yöntemi ise geleneksel olan inciri dalında bırakarak kurutma yöntemidir. Ağaçla sıvı alışverişi kesilen incir bir hafta içerisinde kuruyarak yere düşer. Güneşin altında birkaç gün bırakılan bu incirler buruşmaya başladığında kazanlarda küllü su kaynatılarak içerisine bir miktar kaya tuzu atılır ve incir sulara batırıp çıkarılır. Sonrasında çarşaflara alınarak damlarda kurumaya bırakılan incirler bir hafta sonra kekik veya defne yaprağı ile karıştırılarak sepetlere alınır. Sağlıklı olarak kurutulmuş olan incirlerden istenildiği kadarı sulan geçirilerek servis edilir.

Kuru incirdeki diğer bir tehlike ise küf olayıdır. Rutubetli ve sıcak ortamlarda oluşan mantar üremesindeki en önemli unsur ise sudur. Ortamın nem oranı ve ısısı arttıkça küf gelişimide doğru orantılı olarak artmaktadır. Burada sağlığı tehdit eden en önemli unsur ise küflerin oluşturduğu toksin maddelerdir. Mikotoksinler bu maddelerdendir ve insan sağlığına ciddi zararları bulunmaktadır. Ölüme de neden oldukları bilinmektedir.