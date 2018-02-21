Farkonda
Farkonda
Farkonda
» 
»
 

Kuru incirdeki gizli tehlikeye dikkat!

Sağlıklı atıştırmalıklar arasında en çok tercihlerden biri olan kuru incirin tartışılmaz yararlarının yanı sıra tehlikeleri de göz ardı edilmemeli. İşte bu mucize besini yarar ve zararları.

Besin değeri açsından yüksek oranda lif içeren ve bu bağlamda birçok kişinin ortak sorunu olan kabızlık başta olmak üzere, cilt ve sinir sistemi gibi birçok alanda sağlık dostu incir oldukça da lezzetli bir yiyecektir.

Tüm bu yararların yanı sıra incirin özellikle kurutulma şekli ciddi sağlık sorunlarına neden olarak sağlığımızı tehlikeye atabilmekte. Verimli toprakları ile birçok meyvenin ve sebzenin bolca bulunduğu ülkemizde, incir de iklim koşulları dolayısı ile Aydın ilimizde yetiştirilmektedir. Burada bulunan tesislerde işlenip bozulmadan satışa uygun hale bu özel meyve mor ışığın altından geçirilip hastalık olup olmadığının kontrol edildikten sonra sıvı peroksitin de içinde olduğu bir likite batırılıyor.

Sağlık açısından oldukça tehlikeli olan bu sıvının bulunduğu bölümde çalışan işçilerin sık sık hastalandıkları bilinen bir gerçektir. En sağlıklı olan incir kurutma yöntemi  ise geleneksel olan inciri dalında bırakarak kurutma yöntemidir. Ağaçla sıvı alışverişi kesilen incir bir hafta içerisinde kuruyarak yere düşer. Güneşin altında birkaç gün bırakılan bu incirler buruşmaya başladığında kazanlarda küllü su kaynatılarak içerisine bir miktar kaya tuzu atılır ve incir sulara batırıp çıkarılır. Sonrasında çarşaflara alınarak damlarda kurumaya bırakılan incirler bir hafta sonra kekik veya defne yaprağı ile karıştırılarak sepetlere alınır. Sağlıklı olarak kurutulmuş olan incirlerden istenildiği kadarı sulan geçirilerek servis edilir.

Kuru incirdeki diğer bir tehlike ise küf olayıdır. Rutubetli ve sıcak ortamlarda oluşan mantar üremesindeki en önemli unsur ise sudur. Ortamın nem oranı ve ısısı arttıkça küf gelişimide doğru orantılı olarak artmaktadır. Burada sağlığı tehdit eden en önemli unsur ise küflerin oluşturduğu toksin maddelerdir. Mikotoksinler bu maddelerdendir ve insan sağlığına ciddi zararları bulunmaktadır. Ölüme de neden oldukları bilinmektedir.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
YAŞAM Haberleri
Kuru incirdeki gizli tehlikeye dikkat!

Kuru incirdeki gizli tehlikeye dikkat!
Yumurta kabuğu tozu: Kalsiyum deposu

Yumurta kabuğu tozu: Kalsiyum deposu
Kırık Kalp Sendromu nedir hiç duydunuz mu?

Kırık Kalp Sendromu nedir hiç duydunuz mu?
Doğum sonrası depresyon Annelik Hüznü ile karıştırılabilir

Doğum sonrası depresyon Annelik Hüznü ile karıştırılabilir
Baş dönmesi ya da vertigo nedenleri ve tedavisi

Baş dönmesi ya da vertigo nedenleri ve tedavisi
Çalışanlara özel beslenme önerileri

Çalışanlara özel beslenme önerileri
Sağlıklı bir ilişki ve evlilik için haklı değil mutlu olmayı seçin

Sağlıklı bir ilişki ve evlilik için haklı değil mutlu olmayı seçin
Balığın faydaları inanılmaz! İşte 10 önemli yararı

Balığın faydaları inanılmaz! İşte 10 önemli yararı
Yalan söyleyen çocuk konusunda ebeveynlere öneriler

Yalan söyleyen çocuk konusunda ebeveynlere öneriler
Panik atak nedir ve nasıl önlenir?

Panik atak nedir ve nasıl önlenir?
Boğaz ağrısının sebebi cep telefonu ve nakit para olabilir!

Boğaz ağrısının sebebi cep telefonu ve nakit para olabilir!
Bebek bakımına dair 10 önemli soru ve cevap

Bebek bakımına dair 10 önemli soru ve cevap

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz