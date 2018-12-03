Kuru soğanın satış fiyatı zam rekorları kırıyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2018 yılı Kasım ayı TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini açıkladı. Açıklanan veriler doğrultusunda, TÜFE’de Kasım ayında bir Ekim’e göre yüzde 1,44 düşüş, 2017 Aralık ayına göre yüzde 20,79 artış gösterdi.

Öte yandan 2018 Kasım ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. En yüksek artış gösteren ürün yüzde 50,58 artışla kuru soğan olurken 18,59’luk fiyat artışla ikinci sırayı kadın kabanı aldı.

Kasım 2018'de fiyatı ençok artan fiyatlar şöyle, kuru soğan yüzde 50,58, kadın kaban yüzde 18,59, patates yüzde 15,29, kuru fasulye yüzde 13,69, kabak yüzde 13,53, salatalık yüzde 12,78, bot (çocuk için) yüzde 11,53, patlıcan yüzde 9,12, hırka (kadın için) yüzde 8,88, bot (erkek için) yüzde 8,83, ketçap yüzde 8,74, buğday unu yüzde 8,19, erkek mont yüzde 8,08, kargo gönderme ücreti yüzde 7,64, bulgur yüzde 7,34, kazak (çocuk için) yüzde 6,56, pil yüzde 6,35, sarımsak yüzde 6,13, yeşil soğan yüzde 6,07, sweatshirt (erkek için) yüzde 5,62