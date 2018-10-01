Kurukafa asteroid 11 gün sonra Dünya'nın yakınından geçecek!

Üç yıl önce Dünya'ya 482 bin kilometre uzaklıktan yani Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 1.3 katı mesafeden geçen kurukafa şeklindeki gökcismi, yeniden Dünyanın yakınından geçecek. Ancak bu sefer tahmin edilen mesafe 38 milyon kilometre. Cadılar Bayramında Dünya'ya oldukça yaklaşan ve büyük korku yaşatan gök cismi, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA tarafından "Büyük Balkabağı" olarak adlandırılıyor.

Resmi adı TB145 olan ve Güneş'e çok yakın geçtiği için 3 yıl önce çıplak gözle görülemeyen asteroid, bu kez 11 Kasım'da teleskopla gözlemlenebilecek. Dünya'ya teğet geçecek olan yaklaşık 500 metre çapındaki "ölüm yıldızı" "Dünya için tehlike riski taşıyan bir asteroid" olarak tanımlandı.

Dünyaya çarpması halinde, okyanuslarda tsunamilere neden olabilecek, en az 12 kilometrelik bir krater oluşturabilecek olduğu belirtilen gök cismi, TB145'in yörüngesini incelediklerinde Dünya'ya çarpma ihtimali bulunmadığı kanısına varıyor. Gökbilimciler, oluşumu hakkında detaylı bilgi bulunmayan gök cisminin buz kütlesinin büyük kısmını kaybettiği, kuyruk ve kuyruk püskülleri olmayan "ölü kuyruklu yıldız" olduğu görüşünde.