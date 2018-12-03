Kütahya’da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Alınan bilgilere göre kaza, Kütahya’ya bağlı Agizören köyü yakınlarında yaşandı. İddialara göre, Ekrem Gümüş idaresinde bulunan 10 EV 885 plakalı otomobil, karşı istikametten gelmekte olan Mevlüt Akyel idaresindeki 06 TFK 32 plakalı otomobille henüz belirlenemeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada 80 yaşındaki Rahime Kahraman olay yerinde hayatını kaybederken her iki araçta bulunan 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.