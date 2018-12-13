Kuzey kutbunda tehlike çanları çalıyor! Sıcaklıklar…

ABD bünyesinde oluşturulan NOAA tarafından hazırlanan ve 12 ülkeden 81 bilim insanının katılımıyla oluşturulan "Kuzey Kutbu Raporu Kartı" isimli araştırmasının sonuçlarını açıklandı. Bu sonuçlara göre hazırlanan raporda bölgede 1900'den bu yana en sıcak 5 yılını yaşandığı ifade edildi.

Raporun ortaya korduğu bildilere göre bölgedeki yükselen bu sıcaklık kuzey kutbunun en uç noktalarında bile hissedilmekte. Ayrıca bu olması gerekenin üzerinde seyreden sıcaklık tüm dünyada da ciddi sıcaklık değişimlerine sebep olmakta. Bölgede yapılan incelemeler gösteriyorki bölgede bulunan en eski buzul son 33 yılda yüzde 95 erimiş bulunmakta ve bu sıcaklıklardaki bu değişimler dolayısıyla kutupta Ren geyiği nüfusu son 20 yılda yüzde 56 azalarak 4.7 milyon olan sayıları 2.1 milyona düşmüş durumda.