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LG 7 liraya telefon mu satacak? Nerede? Ne zaman?

Yıl sonu kampanyalarının ardı arkası kesilmezken, Güney Koreli LG büyük bir indirime imza atıyor. Kampanya kapsamında LG 7 TL'ye telefon satacak...

LG 7 TL'ye telefon satacak derken satılacak olan toplam telefon sayısını duyunca hevesiniz kaçabilir. Zira kampanya kapsamında sadece 7 adet LG G7 ThinQ marka telefonun 7 TL'den satışa sunulacağı duyuruldu. Düzenlediği kampanya kapsamında 7 adet akıllı telefonu 7 TL'ye satacak olan LG bu etkinliği nerede ve ne zaman gerçekleştirecek merak edenler için detayları verelim.

23 Kasım sabahı saat 10:00'da başlayacak olan LG telefonların 7 TL'den satılacağı kampanya saat 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 ve 22:00'da birer adet LG G7 ThinQ satışı ile gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında www.lgozelmusterim.com sitesinde yapılacak olan satışlarda sayfa üzerindeki saat belirleyici olacak.

LG kampanyası süresince akıllı telefonlarda %30'a varan indirimler yapılacak ve tüm peşin ödemeyle satın alınan ürünlerin yanında LG HBS-780 kablosuz kulaklık ya da hızlı şarj özelliği olan araç içi şarj kiti ücretsiz olarak müşterilere sunulacak.

LG telefonları 7TL'ye nasıl satın alabiliriz?

LG telefonları 7 TL'ye alabilmek için saatleri denk getirmek pek kolay bir iş olmasa da ürünü sepete eklemenizin önemli olmadığını belirtelim. Eğer ürünün ödeme işlemini gerçekleştirirken 7 TL olarak görebiliyorsanız işte şanslı kişi sizsiniz demektir.

Öte yandan kampanyaya katılım şartları da bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet etmek, 18 yaşından büyük olmak, kampanya kapsamında görevli LG çalışanı olmamak gerekiyor. Bir kez 7 TL'ye ürün satın alan kişiler ikinci bir telefon alamayacak.

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