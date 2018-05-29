LGS öncesi sınav kaygınızdan kurtulun!

Uzun bir ders çalışma sürecinin ardından artık sınav vakti geldi çattı. Tabii sınav olur da kaygısı olmaz mı? Ders çalışma yöntemleri gibi kaygıyla başa çıkma gücü de kişiden kişiye değişiklik göstermekte. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden Uzman Psikolog Betül Küçükardalı, sınav kaygısıyla nasıl başa çıkacağınız konusunda bilgiler verdi.

2 Haziran Cumartesi günü uygulanacak olan LGS'ye artık sayılı günler kaldı. Bu durum bazı öğrencilerde ciddi kaygı düzeylerine yol açarken, kimilerinde zihin bulanıklığı, terleme, tedirginlik, bulantı, dikkat ve odaklanmada bozulma, uyku problemleri, çalışmaya karşı isteksizlik, özgüvende azalma gibi çok sayıda belirti ile kendini gösterebiliyor. Sınava bir gün kala öğrenci kendisiyle yüzleşmek ya da hesaplaşmak yerine bedenini ve zihnini dinlendirmeli, ebeveynlerinden destek almalıdır. Burada ebeveynlere düşen görev göstermelik ya da sözde destekten ziyade, çocuğun yapabildiklerine odaklanmak ve çabasını takdir etmektir.

GERÇEKÇİ OLUN

Öğrenciler genellikle sınav öncesinde başarısız olacakları, henüz hazır olmadıkları ya da sınavın kötü geçeceği yönünde yanlış inançlara kapılabiliyorlar. Bu düşünceleri sorgulayarak ve yeniden değerlendirme ile kaygıyla başa çıkılabilir. Öte yandan nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri, düşünce durdurma ya da dikkati başka yöne odaklama teknikleri ile sınav kaygısıyla etkili bir şekilde mücadele edilebilir.

İYİ BESLENİN VE İYİ UYUYUN

Kaygıyı artıran faktörler arasında beslenme ve uyku saatlerine dikkat etmemek de yer alıyor. Gerektiğinden fazla ya da az uyumak, gerektiğinden fazla ya da az yemek yemek, bedeni ve zihni alarm moduna alıyor. Sınava az bir zaman kala hem uykunuza hem de beslenmenize dikkat etmelisiniz ki bedeniniz daha güvenli ve rahat halde olsun.

HERŞEY YOLUNDA

Beyinde kortizol salınımı aşırı stres altındayken artıyor ve bu da zihni bulanıklaştırıyor. Mantıklı kararlar ve tepkiler vermeyi engelleyen bu durum, "savaş, kaç veya don" tepkilerinden birini vermeye eğilimli hale geliyor. Eğer sınav kaygısını çok yoğun yaşıyorsanız, bu üç tepkiden hangisini verme eğiliminde olduğunuzu düşünün ve bir daha böyle bir kaygı yaşamaya başladığınızda vücudunuzun "alarm modu"na geçtiğini hatırlayın. Kendinize herşeyin yolunda olduğunu, önemli olanın mükemmel olmak değil, elinden geleni yapmak olduğunu kendinize hatırlatın ve bedeninizi alarm modundan çıkarın.

SINAVDAN 1 GÜN ÖNCE

Uzman Psikolog Küçükardalı sınavdan bir gün önce öğrencilerin kendilerine şöyle söylemelerini tavsiye ediyor: ”İyisiyle kötüsüyle uzun ve zorlu bir hazırlık sürecini, kendimce elimden geleni yaparak geride bıraktım. Biliyorum ki elimden geleni yapamadığımı düşündüğüm zamanlarda da, aslında o gün için elimden gelen oydu. Hayatta mükemmel diye bir şey yok. Ben mükemmel değilim, kimse mükemmel değil. Sınavlar benim kim ve nasıl biri olduğumu belirlemiyor, sadece ve sadece benim o andaki bilgi düzeyimi ölçüyor. Ben zamanla, çalıştıkça daha bilgili, donanımlı olacağım, gelişeceğim, bunu biliyorum. Bu sınavda bildiklerimi olduğu gibi yansıtacağıma inanıyorum.’’