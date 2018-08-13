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Lise 1. nakil sonuçları açıklandı! 2. Nakil dönemi başladı

Liselere 1. nakil sonuçları MEB internet sitesinde açıklandı. Liselere geçiş sınavı sonrasında tercihlerine yerleştirilemeyen ya da başka bir okulu tercih etmek isteyen öğrenciler için açılan nakil başvuru işlemleri 6-10 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. 2. nakil başvuruları 13-17 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

LGS sonrasında istedikleri tercihlerine yerleşemeyen ya da yerleştirildiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için 1. nakil sonuçları açıklandı. 2018 nakil sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden sorgulanabilir. Yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre, öğrenciler için 2. nakil başvuru tarihi 13-17 Ağustos 2018. 3. nakil başvuruları 27-31 Ağustos, 4. nakil başvuruları ise 3-6 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ise 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül tarihlerinde yine "meb.gov.tr" adresinden açıklanacak.

LİSE 1. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SIFIR KONTENJANLI OKULLAR DA TERCİH EDİLEBİLECEK

E-okul internet sitesi üzerinden 1. yerleştirme sonrasında boş kalan kontenjanlar görülebilecek. Ayrıca bakanlık, özel okullara nakil işlemlerinin devam etmesi nedeniyle boş kontenjan sayılarının sürekli değişim gösterebildiğini belirtiyor. Bu dönemde, okulların boş kontenjanı olmasa da nakil giden öğrenciler nedeniyle boşalabilecek kontenjanlar olabileceği için dolu görünen okullara da tercih yapılabilecek.

2. NAKİL SONUÇLARI 19 AĞUSTOS'TA

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru işlemleri için 17 Ağustos cuma saat 17.00'ye kadar süre tanınacak. 2. nakil sonuçları ise 19 Ağustos günü açıklanacak. Nakil işlemleri öğrenci velisi tarafından "www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılabilecek.

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