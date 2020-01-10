Londra’da 2600 yıllık beyin bulundu!

Royal Society Interface dergisi tarafından servis edilen araştırmaya göre; 2008 yılında Londra’nın kuzeyindeki küçük Heslington köyünde bir çukur içerisinde bulunan bir insana ait olan beyin bilim dünyasını hayrete düşürdü. Dokusunda herhangi bir bozulma olmadığı tespit edilen insan beyni üzerinde yapılan incelemelerde ait olduğu düşünülen kişinin orta taşlı bir erkek olduğu ve MÖ 7. yüzyıl ile MÖ 5 yüzyılları arasında yaşamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan geçmiş yıllarda da bu alanda dokusu bozulmadan günümüze kadar gelen beyin keşifleri yapılmış olsa da 2008 yılındaki keşfi farklı kılan beynin kıvrım ve kanallarının günümüze kadar ulaşmış olması oldu. Halen üzerinde incelemeler ve deneyler yapıldığı ifade eden bilim insanları, bu incelemelerde bağışıklık tepkisi üretmek için gerekli enzimlerin bir kısmını korudukların gözlemlediğini açıkladı.

Normal şartlarda insan bedeni ölümden belli bir süre sonra çürüyerek parçalanmaktadır. Hatta beyin yüksek miktarda protein içerdiği için daha hızlı çürümektedir. Ancak iddialara göre bozulmadan günümüze kadar ulaşan beyin dokusuda gösteriyor ki, kişinin ölümünden sonra gömüldüğü toprak yapısı çürümeyi engellemektedir.