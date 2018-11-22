"Maceracı" Murat Yeni gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması televizyonlarından kapatılan Samanyolu TV'de "Maceracı" adlı programı sunan Murat Yeni FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. Yeni, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY medya yapılanması soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan evinde gözaltına alınarak Erzincan'a getirildi.

Erzincan'da hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yeni ile ilgili işlemlerin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.