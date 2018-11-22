Malatya’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 15 yaralı

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen korkunç kazada İstanbul’da vefat eden Şerife Altptekin’in cenazesini defnedilmek üzere Malatya’ya bağlı Hekimhan ilçesinde bulunan Girmana mahallesine doğru yola çıkan Cevdet A. yönetimindeki 34 AFA 667 plakalı midibüs, iddialara göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak Bağlarbaşı mevkiinde devrildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis aracı sevk edildi. Kazada Nesrin, Cuma, Derya ve Zeynep Alptekin olay yerinde, Gültaze Karaca ve Mesik Akgün ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamlarını yitirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.