Malatya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Yavuzselim Mahallesi Karagöz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki sürücü M.A. 44 AAR 693 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç şarampole yuvarlandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri aracın içinde bulunan 19 yaşındaki Helin Ede ile sürücü M.K.'nın yaralı olduğunu belirledi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan iki kişiden Helin Ede, kurtarılamayarak hayatını kaybetti, sürücü M.K.'nın ise tedavisi devam ediyor. Yapılan otopsi sonrasında Ede'nin cenazesi Hekimhan Iğdır Mahallesi'ne götürülerek defnedildi. Kaza ile ilgili soruştur başlatıldı.