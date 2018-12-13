Manisa’da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Edinilen bilgilere göre, Manisa’nın Demirci ilçesinde bulunan Minnetler Mahallesi'nde yaşayan Nuray Ünal'ın ağılında bir oğlak rahatsızlandı. Ünal’ın çağırması üzerine ağıla gelen veteriner, hayvanda kuduz vakası belirtilerine rastladı. Sonrasında yapılan tahlil sonucunda kuduz hastalığı tespit edildi.

Hayvanla temas eden ve İlçe Sağlık Müdürlüğü kontrolünde Demirci Devlet Hastanesine getirilen 5 kişiye kuduz aşısı yapıldı. Mahalle karantina altına alınarak hayvan giriş ve çıkışları küçükbaş hayvanlarda 3 ay, büyükbaş hayvanlarda da 6 ay yasaklandı.

Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı da vakanın nedeniyle ile ilgili araştırma başlattı.