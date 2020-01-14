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Manisa’da korkunç cinayet! Gizlice eve giren cani…

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Zeki C. kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını gizlice girdiği evinde bıçaklayarak katletti.

Edinilen bilgilere göre olan olay dün gece saat 00.30 Manisa merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi 222 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre gece geç saatlerde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının evinin bulunduğu semte gelen Zeki C., apartmanın dışından balkona tırmandı. Balkon kapısını kullanarak evin içerisine giren Zeki C. kız arkadaşı Deniz Gezginci’yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde kanlar içerisinde bulunan Gezginci tedavi için hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı bir süre sonra Gezginci’nin sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye geldiği esnada polis tarafından gözaltına alındı. Aşırı alkollü olduğu gözlemlenen zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bir süre önce nikahlı eşiyle yollarını ayırıp bir lokantada aşçı olarak çalışmaya başlayan Gezginci’nin 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. İddiaya göre, genç kadın zeytin fabrikasında işçi olarak çalışan Zeki C. ile bir süredir devam etmekte olan ilişkisini bitirmek istemiş ancak Zeki C. Bunu kabul etmemişti.

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