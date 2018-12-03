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Mardin’de bulunan milyonlarca yıllık fosil heyecan yarattı

Doğunun incisi Mardin’de kayalık alanda gezinti yapan 2 kişi kayalar bölgeye yayılmış olarak kayalıklar içince fosiller buldu. Fosillerin milyonlarca yıl öncesine ait deniz canlılarına ait olduğu düşünülüyor.

Mardin’e bağlı merkez Artuklu ilçesinde bölgede iakamet eden Veysi Yertüm ve Servet İlhan vatandaşlar tarafından fosiller bulundu. İhbar üzerine Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan çalışma başlattıklarını ifade etti. Erdoğan, bölgede bulunan fosillerin alanında uzman olan paleontologlar fosil bilimciler tarafından incelemesi için tabiat varlıkları bölge kuruluna da bilgi verdiklerini aktardı.

İnceleme tamamlandığında resmi bir açıklama yapılacağını aktaran Erdoğan, genel olarak bulunan fosillere bakıldığında kireç taşı oluşumunun meydana geldiği o jeolojik dönemlerle ilgili deniz ve öncesine ait veriler olduğunun düşünüldüğünü ifade etti. Bölgede yapılan kazılarda bulunan eserler üzerinde de deniz canlılarına rastlandığını belirten Erdoğan, fosillerle ilgili yaşın belirlenmesi için inceleme raporlarının tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

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