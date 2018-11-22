Mardin'de soğan stokçusuna baskın: 100 ton ele geçirildi

Soğan fiyatlarınki anormal artış sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin bir konuşma yapmış ve stokların basılacağını ve vatandaşlara pahalı gıda satanların önüne geçileceğini kaydetmişti. Mardin Valisi Mustafa Yaman himayesinde, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk'ün talimatlarıyla stokçulara baskınlar düzenlendi. İlçede yapılan gece baskınlarında depo ve işyerlerinde gizlenen 100 ton soğan ele geçirildi.

İlçe genelinde depo ve marketlere sürekli denetim yapıldığını belirten Artuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak yaptığı açıklamada, ihbarları değerlendirdiklerini ve stokçulara fırsat vermeyeceklerini belirtti. Dün geceden itibaren sıkı bir denetim başlattıklarını ve 6 ayrı noktaya uygulama yaptıklarını kaydeden Çakmak, binlerce çuval içinde yaklaşık 100 ton soğan tespit edildiğini, ilgili iş yerlerinin mühürlendiğini ifade etti.

Millete yapılan haksızlığın önüne geçmek amacıyla zabıta ekiplerinin gece gündüz çalıştığını belirten Çakmak, stoklanan soğanların gerekli birimlere bildirilerek sebze haline gönderileceğini, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkisiyle gerekli işlemlerin yapacağını dile getirdi.