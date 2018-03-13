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Mavi tık almak için artık ünlü olmanıza gerek yok!

Twitter'da önceleri sadece ünlü kişilerin hesaplarının doğrulandığını göstermek için profillerde gösterilen mavi tık artık herkesin hesabında bulunacak.

Sosyal paylaşım siteleri arasında önde gelen mikro blog devi Twitter çok önemli bir karar aldı. Bir kaç yıl öncesine kadar sadece ünlü kişilerin profillerinin taklit edilmesini önlemek amacıyla sunulan onaylanmış hesap göstergesi mavi tık (verified account) artık tüm kullanıcılar için uygulanabilecek. Twitter CEO'su Jack Dorsey yaptığı açıklamada artık mavi tık işaretinin tüm Twitter kullanıcıları için geçerli olacağını bildirdi.

Periscope üzerinde yaptığı bir yayın sırasında Twitter hesap doğrulama uygulamasını yeniden yapılandırmak istediğini belirten Dorsey, bu doğrulamanın herkes için geçerli olmasını istediğini belirtti. Ünlü isimlerin, markaların Twitter profillerini sahte hesaplara karşı koruması için kullanıma sunulan onaylanmış hesap uygulaması, bazı güvenlik süreçlerinden geçen hesaplarının doğrulanmasını sağlıyor ve bu hesapların profillerinde mavi tık işareti gösteriyordu. Yapılan açıklamaya göre artık sadece ünlü isim ve markalar değil, güvenlik sürecinden geçen tüm Twitter kullanıcıları mavi tık alabilecek gibi görünüyor.

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