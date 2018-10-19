Mehmet Ali Erbil’den sevenlerini üzen haber!

Birçok yarışma programının sevilen yüzü olmayı başaran sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün İstanbul Maslak’ta bulunan lüx konutunun banyosunda düşerek ciddi şekilde yaralandı. Erbil’in kızı Sezen Erbil tarafından yapılan açıklamaya göre, ünlü sunucunun durumunun kritik olmamasına karşın vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaldırıldığı hastane yetkililerince yapılan açıklamaya göre, Erbil’in yapılan tetkikler neticesinde düşmeye bağlı olarak kaburgalarında çoklu kırıklar tespit edildiği, göğüs boşluğunda kanama ve hava birikmesi nedeniyle acil ameliyata alındığı ifade edildi. Başaralı operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine alınan Erbil’in sağlık durumu iyi.

Son dakiki gelişmelerine göre ise Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama yapılacağı bildirildi. Acıbadem Maslak Hastanesi'nden yayınlanan basın bildirisinde saat 11.30'da ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in son durumu hakkında açıklama yapılacağı kaydedildi. Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu ve Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Ü. Tarkan İkizoğlu’nun katılacağı basın açıklamasında Erbil'in durumu hakkında kamuoyu bilgilendirilecek.