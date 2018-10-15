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Menopozda ani kilo alımlarına dikkat!

Her yaşta güzel görünmek isteyen bayanlar için menopoz dönemi, değişime açık olunan ve ani kilo alımlarının yaşanabileceği bir süreç. Bu nedenle yaşam tarzınızı menopoza göre düzenlemek oldukça önemli. İşte uzmanından menopoz dönemi için kadınlara tavsiyeler...

Menopoz kadınlarda psikolojik açıdan olduğu kadar fiziksel olarak da oldukça fazla değişimin yaşanabildiği bir süreç. Östrojen hormonunda azalmayla bu sürecin başlaması ile birlikte zaman içinde metabolizmada değişiklikler meydana gelir e kalp damar hastalıkları, kemik erimesi, kilo alımı ile birlikte tip 2 diyabete yatkınlık meydana gelebilir. Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, sağlıklı bir menopoz dönemi geçirebilmek için yapılması gerekenleri anlattı.

Nasıl başlarsa öyle gider sözünde olduğu gibi menopoz sürecine sağlıklı başlamak, süreci konforlu atlatmak için oldukça önemli. Öncelikle menopozla birlikte başlayacak kemik erimesini azaltmak için süt, yoğurt tüketimine ergenlikten itibaren dikkat etmek gerekir. Bu dönemde yeterli miktarda alınan kalsiyum, kemik yoğunluğunu artırır ve menopoz döneminde bu yoğunluğu korur.

Menopozda metabolizma yavaşlar ve kilo artışı hızlanır. Bu nedenle menopoz sürecinin başında 20-25 beden kitle indeksi idealdir. Daha düşük beden kitle indeksi ile düşük yağ oranı da kemik erimesini hızlandıracaktır.

Yaşamın her döneminde önemli olan spor, menopoz döneminde de önemlidir. Ancak menopoza girdim diye spor yapmaya başlamak yeterli değildir. Ergenlik döneminden itibaren spor yapmak sağlık açısından gereklidir.

MENOPOZ DÖNEMİNDE BESLENME

Östrojendeki azalma, menopoz dönemindeki sağlık sorunlarının başlıca sebebidir. Yağ kitlesi buna bağlı olarak artacağı için menopoz döneminde beslenme büyük önem arz eder. Peki sağlıklı bir menopoz geçirmek için nasıl beslenmek gerekir?

Menopoz döneminde yüksek kalorili atıştırmalıklardan kaçınılmalı, bunun yerine sağlıklı atıştımalıklar (kuru meyve, leblebi, meyveli yoğurt, vb) tüketilmelidir.

Kızartmalardan uzak durulmalı, yemekler fırında, ızgarada ya da haşlanarak pişirilmelidir.

Günlük kalsiyum alımına dikkat edilmeli, 2-3 bardak süt veya yoğurt tüketilmedir.

Tokluk süresini uzatan posa alımı da oldukça önemlidir. Meyve, sebze, salata tüketerek, çavdar, kepek ve tam buğday ekmeği terci edilerek günlük alınan posa miktarı artırılabilir.

Az az ve sık sık beslenmeli, 2,5-3 saat aralığında öğünler tüketilmelidir. Böylece iştah kontrol altına alınabilir.

Tatlı tercihi sütlü tatlılardan yana kullanılmalı, hamurlu tatlılarda uzak durulmalıdır. Haftada 3 kez tatlı tüketilebilir ve bu sayı aşılamamalıdır.

Sağlık için dengeli beslenmek esastır. Tüm besin gruplarından gün içinde yeterli miktarda tüketmek gereklidir.

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