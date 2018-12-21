Menopozda kilo almamak için bunlara dikkat!

Sağlık bir menopoz süreci geçirmek isteyen kadınlar için önerilerde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, kilo almamak için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Menopozla birlikte östrojen seviyesinde yaşanan azalma menopoz döneminde ani terleme, sıcak basması, uykusuzluk, yorgunluk, sık idrara çıkma gibi belirtiler veriyor.

Menopoz dönemi her 10 kadından 7'si için zorlu bir süreç ve bu dönemde ortaya çıkan obezite, kalp ve damar hastalıkları, kemik hastalıkları riskleri kadınları daha da zorluyor. Menopozda kilo almanın önüne geçebilmek için ise doğru beslenme büyük önem taşıyor. Bu dönemde büyük risk oluşturan insülin direncini kırabilmek için özellikle taze meyve öneren Gündüz, bunun yanı sıra yağ miktarının sınırlandırılarak basit şekerlerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

Gün içinde uzun süre tok kalabilmek için kompleks karbonhidratlar tercih edilirse ani kan şekeri dalgalanmaları önlenebilir. Özellikle bu dönemin önemli bir unsuru olan kaliteli protein ihtiyacı ise yüksek kalsiyum değeri ve probiyotik içerikleri nedeniyle yoğurt ve kefir ile karşılanabilir. Kemikleri güçlendirmek için süt, badem, balık, mercimek gibi protein kaynaklı besinler menopoz döneminde kemik erimesi riskinden koruyucu besinler olarak tüketilmelidir.

EN FAZLA 5 GRAM TUZ TÜKETİN

Taze gıdalar ile beslenmek menopoz döneminde büyük önem taşıyor. Bu nedenle salamura, paket gıdalar, konserve besinlerden uzak durulmalı. Vücut ödem yapmaya yatkın olduğu için gün içinde en fazla 5 gram yani 1 çay kaşığı tuz tüketilmeli.

Menopoz dönemini rahat geçirmenin bir yolu da bitkisel hormonlardan faydalanmak Vücudumuzdaki steroid yani ösrojene benzeyen fitoöstrojen, elma, havuç, nar, üzüm gibi meyvelerde, mercimek, yonca filizi, fasulye filizi gibi sebzelerde, keten tohumu, ayçiçeği tohumu, susam, badem, ceviz gibi kuruyemiş ve tohumlarda bulunuyor. Ayrıca bitkisel hormon için yulaf, arpa, buğday tohumu gibi tahıllar, zeytinyağı ve yasemin yağı tüketilebilir.