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Merkür’de sonlanacak 7 yıllık yolculuk başlıyor

Uzay’ın en küçük gezegeni olan Merkür’e Avrupa Birliği ve Japonya işbirliğiyle uzay aracı gönderilmesi için hazırlıklar başladı. Aracın bu zorlu yolculuğunun 7 yıl sürmesi bekleniyor.

Yabancı kaynaklardan alınan bilgilere göre, Avrupa Birliği bünyesindeki ESA, Japonya’da öneli uzay araştırmalarına imza atan JAXA tarafından ortak bir proje hazırlanarak, proje kapsamında Ariane 5 adı verilen roket, Amerika kıtasının güneyinde bulunan Fransa Guyanası'ndan 20 Ekim Cumartesi günü fırlatılacak.

Yaklaşık 1,6 milyar avro bütçeli misyon, hem Merkür gezegeni hakkında detaylı bilgiler edinmeyi hem de güneş sistemi hakkında dünyadan yapılan gözlemlerle elde edilemeyen verileri sağlamayı amaçlıyor. Ariane 5 adlı roketin, Merkür'e 7 sene sonra varacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, güneşe oldukça yakın olması sebebiyle Merkür'e uzay aracı göndermenin zor ve riskli olduğunu kaydeden uzay bilimciler, bu projenin şimdiye kadar gerçekleştirilen en zor projelerden biri olduğunun altını çiziyor.

 

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