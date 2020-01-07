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Mersin sular altında kaldı!

Günlerdir yapılan “kırmızı kod” uyarısı sonrasında önlemler alınmaya çalışılan Mersin sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Kentte yoğun yağış sonrasında 2 vatandaş hayatını kaybederken, birçok vatandaş araç ve evlerinde mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli yağmur ve uyarısı yapılan Mersin'den üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Kesintisiz olarak devam eden yağmur sebebiyle hayat durma noktasına geldi. Kentte sokaklar ve caddeler sular altında kaldı.

Çeşmeli Mahallesi'nde yaşanan toprak kaymasında İbrahim Öngel (62) isimli vatandaşı göçük altında kalarak hayatını kaybederken, otomobiliyle sel sularına kapılan Yunus Gök’ün (34) cansız bedenine ulaşıldı.

Halen yağışın devam etmekte olduğu ifade edilen kente bazı okullarda eğitime ara verildi. Yağışın etkisiyle birçok araç, sel sularına kapılarak sürüklendi. Birbirleri üzerine yığılan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Birçok evi su bastı.

 

 

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