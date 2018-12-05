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Mersin'de okullar tatil! 6 Aralık kuvvetli sağanak yağış...

Mersin'de 6 Aralık perşembe günü okullar tatil edildi. Kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

Mersin'de 6 Aralık perşembe okullar tatil edildi. Mersin Valiliği yaptığı açıklamada kuvvetli sağanak yağış nedeniyle olumsuzluklar oluşabileceğini, bu nedenle 6 Aralık 2018 perşembe günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gündüz saatlerinde yurt genelinde yağış beklendiğini, yağışların bazı bölgelerde kuvvetli sağanak şeklinde oluşacağını bildirmişti. Mersin Valiliği, beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle bir açıklama yaptı.

HAMİLE VE ENGELLİLER İDARİ İZİNLİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada "Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış ve sel uyarısına istinaden, sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi maksadıyla ilimiz genelinde 6 Aralık 2018 Perşembe günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, tüm ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 6 Aralık 2018 Perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi. 

Mersin'de okulların tatil edilmesinin ardından Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya, öğrencilerden övgü dolu sözler geldi. Eğitime bir gün ara verildiğini sosyal medya hesabı üzerinden de duyuran Vali Su'nun tweeti kısa sürede yüzlerce beğeni alırken tatile sevinen öğrenciler sosyal medyada övgüler yağdırdı. 

Öğrenciler sosyal medyada, 'Ya sen nasıl bir kralsın', 'Böyle hareketleri sadece krallar yapar', 'Adamsın be beton yetmez vali bey', 'Hayatımın tek aşkısın', 'Elin değmişken cumayı da tatil et be sayın valim' şeklinde paylaşımlarda bulundular.

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