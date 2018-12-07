Meteoroloji 7 Aralık hava durumu raporu ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan güncel değerlendirmelere göre tüm yurtta hava durumu yağışlı olarak tahmin ediliyor. Yağış alan yerlerde ise kuvvetli sağanaklar nedeniyle sel ve baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda vatandaşlar uyarıldı. Yağışların Karadeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Karadeniz, Doğu Akdeniz'de ise kuvvetli olacağı değerlendirildi.

HAVA SICAKLIKLARI AZALIYOR

Türkiye genelinde uzun süredir devam eden ılık hava yerini soğuk havaya bırakırken, kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların 3-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi. Kuzey ve doğu yönlerden esecek olacak rüzgar ise Kıy Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olmak üzere 40 ila 60 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT!

İç kesimlerde bu gece ve yarın sabah itibariyle buzlanma ve don olayı bekleniyor. Vatandaşların ulaşımda aksamalara yol açabilecek hava olaylarına karşı dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların kuvvetli olması tahmin edildiğinden çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı da tedbirli olunmalı. Karadeniz'de ise kuvvetli yağışlar ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarı yapılıyor.