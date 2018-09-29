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Meteoroloji duyurdu! Fırtına yön değiştirecek

Ege kıyılarında etkili olması beklenen tropik fırtınanın yön değiştirdiğini bildiren meteoroloji, fırtına şiddetinin kısmen azalacağının beklendiğini bildirdi.

Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında etkili olması beklenen tropik fırtınana ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, fırtınanın hareket yönünü değiştireceğini bildirdi. Türkiye'nin batı kıyılarında Pazar günü sabah saatlerinde etkili olması beklenen fırtınanın, Orta Akdeniz'de oluştuğunu belirtti. Yapılan son tahminlere göre tropik fırtınanın yön değiştirerek Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar geleceğini ve şiddetinin kısmen azalacağını bildiren Coşkun, fırtınanın kuzeye yönelmesinin tahmin edildiğini kaydetti.

Yağış miktarının ve şiddetinin bir miktar azalmasının beklendiğini belirten Coşkun, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile Çanakkale ve Edirne'de pazar günü 70-90 km/saat hızla rüzgar yağış miktarının m2'ye 50-75 kg civarında olmasının beklendiğini açıkladı. Ege Denizi açıklarında rüzgarın hızının 100 km/saat ve üzerinde eseceği ve yağışın metrekareye 100 kg üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yönü ve şiddeti değişebilen bu tür fırtınaların anlık olarak takip edildiğini belirten Coşkun, çiftçileri, denizcileri, balıkçıları ve bölgedeki vatandaşları uyarıları takip etmeleri, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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