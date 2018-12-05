Meteoroloji Ege Bölgesi'ni uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji'den Ege Bölgesi ile ilgili uyarı geldi. 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ege Bölgesi'nde kuvvetli fırtına beklendiğini, akşam saatlerinden itibaren artacak olan rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden eseceği ve hızının ise 6 ile 8 (50-75 km/sa) olacağını bildirdi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya gre Ege Bölgesi'nde fırtına bekleniyor. Bu akşam saatleri itibariyle Kuzey Ege'de rüzgarın kuvvetini arttıracağı, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 75 km hızla esmesi bekleniyor. 6 Aralık perşembe gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen Kuzey Ege'deki fırtınanın Güney Ege'de bu gece yarısından itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, açıklarda ise yer yer 9 bofor kuvvetinde "kuvvetli fırtına" şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 7 Aralık Cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.